"Крылья Советов" уступили махачкалинскому "Динамо"

В воскресенье, 1 сентября, в Самаре в 7 туре РПЛ самарские "Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" — 0:1.

В составе самарцев произошло два изменения: вместо Ивана Ломаева с первых минут играл Сергей Песьяков, а вместо Николая Рассказова вышел Максим Витюгов.

Единственный и победный гол забили гости на 44 минуте с передачи Хоссейннджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана отличился Абакар Гаджиев — 0:1.

Следующий матч самарцы проведут 13 сентября в Казани. Соперником станет "Рубин".