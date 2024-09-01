"Крылья Советов" уступили махачкалинскому "Динамо"

В воскресенье, 1 сентября, в Самаре в 7 туре РПЛ самарские "Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" — 0:1.
В составе самарцев произошло два изменения: вместо Ивана Ломаева с первых минут играл Сергей Песьяков, а вместо Николая Рассказова вышел Максим Витюгов.
Единственный и победный гол забили гости на 44 минуте с передачи Хоссейннджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана отличился Абакар Гаджиев — 0:1.
Следующий матч самарцы проведут 13 сентября в Казани. Соперником станет "Рубин".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️