Самарский театр оперы и балета готовит к премьере легендарный балет и экспериментальный мюзикл

Самарский театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича представил программу 94-го сезона. Зрителей ждет реставрация балетов Мариуса Петипа "Щелкунчик" и "Роман бутона розы", премьера спектакля от создателей "Трех масок короля" и "Back to life". Среди оперных премьер — "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена, музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию юбилея Великой Победы, и мюзикл "Остров сокровищ".

Самарский театр оперы и балета устроил презентацию нового 94-сезона на террасе Фабрики-кухни. По словам художественного руководителя Евгения Хохлова, театр должен постоянно идти на эксперименты, чтобы не превратиться в пыльный музей музыки. Именно поэтому для представления новой программы и артистов была выбрана площадка недавно открывшегося филиала Третьяковской галереи в Самаре.

На презентацию были приглашены журналисты и друзья театра, перед концертом они могли посмотреть выставку "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", а уже потом подняться на террасу галереи, с которой открывался вид на вечерний город. Музыка спускалась с террасы и охватывала все пространство вокруг галереи, в то же время и город добавлял немного нот в партитуру, и периодически трамвай или сирена врывались в классические произведения.

Особенно драматичной получилась ария Маргариты из оперы "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского, прозвучавшая с последними лучами солнца, в погружающемся во тьму городе, на фоне многоэтажек и призрачного прошлого заводской эстетики, еще немного сохранившейся в этом районе.

Камерность площадки позволяла в мельчайших деталях обратить внимание не только на мастерство исполнителей, но и на красоту и изящество костюмов, чье волшебство не всегда легко разглядеть из зала на большой сцене.

Короткие номера из программы нового сезона предварялись комментариями художественного руководителя театра и главного дирижера Евгения Хохлова, который представлял новых артистов труппы и рассказывал об основных направлениях, которые помогают формировать репертуар театра.

Концепция современного Самарского оперного театра держится на трех колоннах: академическое искусство с акцентом на классический репертуар, наследие Дмитрия Шостаковича, чье имя с гордостью носит театр, и эксперименты из XX и XXI века. При этом дирижер замечает, что все современное будет вписано в репертуар как можно аккуратнее и по канону академического искусства.

В новом сезоне у театра много гастролей. Артисты очень гордятся приглашением на Историческую сцену Большого театра от Валерия Гергиева, который высоко оценил постановку прошлого сезона "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского. На самарской сцене будут выступать гости из белорусского Большого театра, они привезут "Спартака" и "Иллюзию любви".

Возрождение легенды балета

Художественный руководитель балета Юрий Бурлака рассказал, что в новом сезоне акцент в репертуаре будет сделан на хореографические постановки. Балетный сезон начнется с вечной классики — "Лебединого озера", но уже в премьерных операх "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха и "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена будет задействована балетная труппа.

Главная премьера для поклонников балета в 94-м сезоне — "Щелкунчик" Петра Чайковского — реконструкция классического балета Мариуса Петипа. "В своей жизни я поставил три спектакля на мировых сценах, связанных с названием "Щелкунчик": все они были — подходы к одной большой теме, которую я давно хотел воплотить, и сделал это в Берлине. Это первоначальный спектакль, который видел сам Чайковский, в той декорации и тех костюмах. Я возвращаю легенду — первоначальный спектакль "Щелкунчик" во всем великолепии Императорского русского театра. Это будет чрезвычайно интересно", — рассказывает Юрий Бурлака.

Продолжать традиции Фестиваля Аллы Шелест, которые свято хранила Светлана Хумарьян, будет новый фестиваль "Наследие. Балет". По словам балетмейстера, "Наследие" будет ориентироваться на ценности Фестиваля Аллы Шелест, но позволять себе не только воспоминания о прошлом, но и работать с разными современными направлениями балета. Фестиваль запланирован на начало 2025 года. И к нему готовится премьера "Роман бутона розы" Мариуса Петипа — балет-фантом, которому не удалось воплотиться на сцене из-за интриг, развернутых в свое время Матильдой Кшесинской. "Мы возвращаем этот балет-легенду", — говорит балетмейстер.

Еще одной премьерой фестиваля может стать экспериментальная работа молодых хореографов, которые также обратятся к реставрации произведения. Главный балетмейстер только намекает, что это также балет, созданный в то же десятилетие, что и "Роман бутона розы", и, что он никогда не был представлен широкой публике.

В конце сезона зрителей ждет работа от создателей спектаклей "Маска короля" и "Back to life" с музыкой Михаила Крылова.

Опера и мюзиклы

Художественный руководитель театра и главный дирижер Евгений Хохлов в интервью журналистам отметил, что театр ищет новые коммуникации со зрителем, и будет пробовать больше форматов общения. Пример, дефиле — демонстрация костюмов оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха, прошедшее еще на закрытии прошлого сезона.

Уже в сентябре зрителям представят произведение "Сон в летнюю ночь" Бриттена, которое также стало экспериментом для театра. Музыка английского композитора Бенджамина Бриттена впервые прозвучит в репертуаре самарского театра, английская опера будет звучать на русском языке, и к оперной и балетной труппе присоединятся — хореографическое училище, хоровая школа, учащиеся Самарского института культуры и акробатическая школа. Обещают яркий и живой спектакль с живой музыкой к недавнему юбилею великого композитора.

Много внимания будет отведено юбилейному году Победы в Великой Отечественной войне. Пока все секреты не раскрываются, но руководитель театра заметил, что, возможно, они обратятся к произведениям "Дом у дороги" Валерия Гаврилина и творчеству Александра Твардовского. Центральным станет красивый музыкально-поэтический вечер.

Закрывать сезон планируется мюзиклом "Остров сокровищ". Эксперимент для театра, к которому он давно готов. Над постановкой будет работать композитор Андрей Колесников и режиссер Филипп Разенков.

В ближайшее время театр приглашает зрителей на фестиваль "Шостакович. Над временем", в рамках которого на сцене пройдут гастроли Белорусского Большого театра, концерт камерной музыки и концертная программа с участием Евгения Миронова и Марины Александровой.