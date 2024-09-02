Мэрия Самары частично снесет здание медклиники на Ново-Садовой

Департамент градостроительства Самары объявил торги на разработку проекта частичного сноса здания на улице Ново-Садовой, 180 / 180а. Там располагается клиника "Медицина".
По информации ведомства, здание представляет собой пристрой к многоэтажному жилому дому. Изначально оно было двухэтажным. Впоследствии владелец провел реконструкцию. В частности, он надстроил третий этаж и сделал пристрой. Однако власти на это разрешение не выдавали.
Департамент градостроительства через суд добился признание реконструкции самовольной. Владельца обязали привести здание в прежнее состояние — снести третий этаж и пристрой. Однако с того момента, как суд вынес решение, прошло 5 лет, но работы так и не были проведены. Поэтому организовать снос решили власти.
Подрядчику предстоит обследовать самовольные постройки и разработать проект их сноса, смету. На выполнение работ у него будет 70 дней с момента заключения контракта. Стоимость составит 375 тыс. рублей.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?