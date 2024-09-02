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Государство и Бизнес Экономическая политика

Мэрия Самары частично снесет здание медклиники на Ново-Садовой

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил торги на разработку проекта частичного сноса здания на улице Ново-Садовой, 180 / 180а. Там располагается клиника "Медицина".

По информации ведомства, здание представляет собой пристрой к многоэтажному жилому дому. Изначально оно было двухэтажным. Впоследствии владелец провел реконструкцию. В частности, он надстроил третий этаж и сделал пристрой. Однако власти на это разрешение не выдавали.

Департамент градостроительства через суд добился признание реконструкции самовольной. Владельца обязали привести здание в прежнее состояние — снести третий этаж и пристрой. Однако с того момента, как суд вынес решение, прошло 5 лет, но работы так и не были проведены. Поэтому организовать снос решили власти.

Подрядчику предстоит обследовать самовольные постройки и разработать проект их сноса, смету. На выполнение работ у него будет 70 дней с момента заключения контракта. Стоимость составит 375 тыс. рублей.

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