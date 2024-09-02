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Экология Общество

Сызранский НПЗ организовал для горожан творческую зону в День города

СЫЗРАНЬ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подарок от Сызранского нефтеперерабатывающего завода - творческая зона "С заботой о природе" на Дне города - уже третий год радует горожан, в особенности самых маленьких жителей Сызрани. Локация посвящена животным, которые занесены в Красную книгу и находятся под защитой компании "Роснефть".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Сегодня под опекой нефтяников около 20 представителей животного мира: дикий северный олень, сибирский соболь, амурский тигр, атлантический подвид моржа и черноморские китообразные, белая чайка, гуси Эвенкии, марал и кабарга. И с каждым годом опекаемых становится больше.

Творческая площадка нефтяников оказалась одной из наиболее посещаемых на детском празднике в честь Дня города - здесь получили новые знания и впечатления около 300 ребят и их родителей.

Гости праздника смогли поближе познакомиться и узнать интересные факты о редких и исчезающих видах животных, среди которых есть настоящие гиганты. Чтобы юные биологи лучше смогли представить зверей и птиц в натуральную величину, на площадке установили фигуры: белый медведь под три метра ростом и двухметровый амурский тигр. Рядом поражал размахом крыльев в 2,5 метра орлан-белохвост.

Напомним, с прошлого года Сызранский НПЗ поддержал инициативу компании и взял орлана-белохвоста под охрану, пополнив список животных, которые находятся под защитой нефтяников. Сегодня в Самарской области насчитывается всего 200 особей орлана-белохвоста, и чтобы этот вид птиц не исчез навсегда, нефтяники региона выделяют средства на масштабные научные исследования.

Кроме того, ребята и взрослые могли унести изображения животных с собой на память - одни делали фото на фоне ростовых фигур, а другие садились за столы и раскрашивали пазлы с изображением краснокнижных животных. Рисунки дети с удовольствием уносили потом домой, вместе с полученными знаниями и впечатлениями.

Некоторые гости уже целенаправленно вели детей на творческую площадку завода. Так, Алла Носкова, жительница Сызрани, мама 7-летнего Степана, призналась, что в прошлом году они попали в творческую зону случайно, зато в этом ребенок попросился именно сюда. "Детям здесь интересно: каждый раз новое творческое задание, можно сделать красивое фото. Считаю, очень важно рассказывать детям об охране природы, а когда это происходит вот так, через игру, - это еще и эффективно и ненавязчиво", - делится впечатлениями Алла Носкова.

А шестилетний Кирилл Иванцов выбрал для раскраски дельфина, потому что уже видел этих животных на море. "Потом мы с папой и мамой фотографировались возле орлана. Я узнал, что это большие птицы и их надо охранять", - рассказывает мальчик.

Компания "Роснефть" одной из первых в стране поддержала инициативу Минприроды "Бизнес и биоразнообразие". Инициатива стала частью нацпроекта "Экология". Реализация экологической программы "Роснефти" помогает определять приоритетные районы обитания важных для экосистемы животных, сохранять и увеличивать их популяции, выработать меры их охраны, а главное - сохранять устойчивость и разнообразие животного мира.

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