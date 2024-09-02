Александр Солдатенков не сможет выступить за сборную России из-за травмы

Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков не сможет принять участие в сентябрьских матчах сборной России из-за повреждения.
После проведения дополнительного исследования, тренерским и медицинским штабом сборной России принято решение направить футболиста в расположение "Крыльев" для восстановления, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️