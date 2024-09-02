В Самаре пропала 15-летняя девочка

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что полицейские разыскивают 15-летнюю Анастасию Семенову, которая ушла из дома в Куйбышевском районе. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, рост 164-168 см, плотного телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темно-русого цвета ниже плеч.

Может быть одета в толстовку светло-серого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета. При себе может иметь рюкзак черного цвета.

Особая примета: татуировка в виде сердца на щиколотке правой ноги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефону: 8 (846) 921-76-40, 330-03-00. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.