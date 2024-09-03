Пропавшую в Самаре 15-летнюю девочку нашли

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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую ранее. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.