Пропавшую в Самаре 15-летнюю девочку нашли

В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую ранее. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, девушка ушла из дома в Куйбышевском районе и какое-то время не возвращалась.
В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую ранее. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, девушка ушла из дома в Куйбышевском районе и какое-то время не возвращалась.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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