В Самаре на ул. Гагарина по лежавшему на дороге мужчине проехала иномарка

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В понедельник, 2 сентября, в 23:00 в районе дома № 139 по ул. Гагарина автомобиль Fiat Ducato допустил наезд на 41-летнего пешехода, который лежал на проезжей части.