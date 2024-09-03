Самарский театр драмы отправился на гастроли в Воркуту

Самарский академический театр драмы им. М. Горького отправился на гастроли в Воркуту. С 6 по 8 сентября на сцене Воркутинского драматического театра им. Б. А. Мордвинова будут показаны три самарских постановки: 6 сентября — "Мюнхгаузен" (12+), 7 сентября — "Детектор лжи" (16+), 8 сентября — "Шесть блюд из одной курицы" (16+).
В мае 2024 года состоялись гастроли Воркутинского драматического театра в Самару в рамках программы "Большие гастроли". Театр из Воркуты привез в Самару три яркие и очень разные постановки: "Милые бранятся — только тешатся!", "Пегий пёс, бегущий краем моря" и сказку "Волшебная лампа Аладдина". Все показы прошли на сцене Самарской драмы с успехом, и наша публика долго аплодировала воркутинским артистам. Теперь состоится ответный визит.
Показ спектаклей проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Большие гастроли".
Из Воркуты труппа Самарского театра отправится в Калугу, где состоится IX Всероссийский фестиваль "Старейшие театры России в Калуге", в котором наш театр принимает участие впервые. 15 сентября на сцене Калужского областного драматического театра будет представлен спектакль "Дети солнца" (16+). Фестиваль "Старейшие театры России в Калуге" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и интересен тем, что в нём участвуют профессиональные театры России, основанные не менее 100 лет назад. В этом году театры из 11 городов России покажут 10 больших постановок по произведениям русских и советских писателей.
Завершится осенний гастрольный тур Самарского театра драмы в Ярославле. 18 сентября в рамках XXIV Международного Волковского театрального фестиваля на площадке одного из старейших театров России — Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова — Самарский театр драмы покажет спектакль "Герой нашего времени" (16+). В 2024 году Волковский фестиваль посвящён празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль соберёт не только постановки по произведениям великого писателя и поэта, но также произведения других русских классиков XIX века.
На своей площадке Самарский академический театр драмы им. М. Горького откроет 174-й сезон 21 сентября спектаклем "Тартюф" (16+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.