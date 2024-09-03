Самарский театр драмы отправился на гастроли в Воркуту

Самарский академический театр драмы им. М. Горького отправился на гастроли в Воркуту. С 6 по 8 сентября на сцене Воркутинского драматического театра им. Б. А. Мордвинова будут показаны три самарских постановки: 6 сентября — "Мюнхгаузен" (12+), 7 сентября — "Детектор лжи" (16+), 8 сентября — "Шесть блюд из одной курицы" (16+).

В мае 2024 года состоялись гастроли Воркутинского драматического театра в Самару в рамках программы "Большие гастроли". Театр из Воркуты привез в Самару три яркие и очень разные постановки: "Милые бранятся — только тешатся!", "Пегий пёс, бегущий краем моря" и сказку "Волшебная лампа Аладдина". Все показы прошли на сцене Самарской драмы с успехом, и наша публика долго аплодировала воркутинским артистам. Теперь состоится ответный визит.

Показ спектаклей проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Большие гастроли".

Из Воркуты труппа Самарского театра отправится в Калугу, где состоится IX Всероссийский фестиваль "Старейшие театры России в Калуге", в котором наш театр принимает участие впервые. 15 сентября на сцене Калужского областного драматического театра будет представлен спектакль "Дети солнца" (16+). Фестиваль "Старейшие театры России в Калуге" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и интересен тем, что в нём участвуют профессиональные театры России, основанные не менее 100 лет назад. В этом году театры из 11 городов России покажут 10 больших постановок по произведениям русских и советских писателей.

Завершится осенний гастрольный тур Самарского театра драмы в Ярославле. 18 сентября в рамках XXIV Международного Волковского театрального фестиваля на площадке одного из старейших театров России — Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова — Самарский театр драмы покажет спектакль "Герой нашего времени" (16+). В 2024 году Волковский фестиваль посвящён празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль соберёт не только постановки по произведениям великого писателя и поэта, но также произведения других русских классиков XIX века.

На своей площадке Самарский академический театр драмы им. М. Горького откроет 174-й сезон 21 сентября спектаклем "Тартюф" (16+).