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Преступления Происшествия

Дело об отравлении детей в бассейне тольяттинского экоотеля дошло до суда

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области отправили в суд громкое дело об отравлении детей бассейне. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 21 февраля 2024 г. несколько детей почувствовали себя плохо во время купания бассейне гостиничного комплекса. Четверых пострадавших госпитализировали. Еще двум детям оказывали амбулаторную медицинскую помощь.

Как выяснилось, все пострадавшие отравились хлором. По версии следствия, к происшествию привело то, что организации, занимавшейся обслуживанием бассейнов в экоотеле, плохо обслуживала циркуляционную систему, не проводило достаточно лабораторных исследований и измерений проб воды. В результате дезинфицирующее вещество с хлором поступало в бассейн неконтролируемо.

Обвинение по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") предъявили директору этой организации.

Гид потребителя

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