В Новокуйбышевске под колеса иномарки на пешеходном переходе попала женщина

Во вторник, 3 сентября, в Новокуйбышевске около 7:50 на пешеходном переходе у почтового отделения по ул. Егорова, 4А 66-летний водитель Kia Sportage совершил наезд на женщину, сообщает ГАИ.

53-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу.