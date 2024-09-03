Самарец получил два с половиной года "строгача" за фиктивную регистрацию 84 мигрантов

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя С., которого обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов.
С. зарегистрировал в своей квартире 84 иностранца, хотя жить там они не собирались.
В итоге мужчине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.
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В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...