Самарец получил два с половиной года "строгача" за фиктивную регистрацию 84 мигрантов

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя С., которого обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов.

С. зарегистрировал в своей квартире 84 иностранца, хотя жить там они не собирались.

В итоге мужчине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.