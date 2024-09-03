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Суды Происшествия

Самарец получил два с половиной года "строгача" за фиктивную регистрацию 84 мигрантов

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя С., которого обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов.

С. зарегистрировал в своей квартире 84 иностранца, хотя жить там они не собирались.

В итоге мужчине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

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