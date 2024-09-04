С пьяного водителя из Самарской области взыщут стоимость иномарки, в которой его поймали

Сергиевский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в неоднократном пьяном вождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Когда мужчину задержали, он ехал на чужой Hyundai Sonata.

Автомобилисту назначили полгода исправительных работ и на три года лишили водительских прав. Кроме того, поскольку автомобиль не принадлежал осужденному, суд постановил конфисковать у него деньги в размере стоимости автомобиля в доход государства.