С пьяного водителя из Самарской области взыщут стоимость иномарки, в которой его поймали

Сергиевский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в неоднократном пьяном вождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Когда мужчину задержали, он ехал на чужой Hyundai Sonata.
Автомобилисту назначили полгода исправительных работ и на три года лишили водительских прав. Кроме того, поскольку автомобиль не принадлежал осужденному, суд постановил конфисковать у него деньги в размере стоимости автомобиля в доход государства.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...