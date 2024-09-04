Житель Самары получил девять лет колонии за попытку стать "закладчиком"

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Весной 2024 г. самарец через мессенджер нашел подработку "заклдачиком". Так, он забрал из тайника 15 пакетиков с наркотиком и должен был разложить их по "закладкам". Сделать это подозреваемый не успел, так как попался полиции.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и конфисковал телефон.