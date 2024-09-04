Сельчанин из Самарской области заплатит 170 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

Мировой суд в Красноярском районе Самарской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.
За деньги сельчанин зарегистрировал у себя дома 10 мигрантов, хотя предоставлять им жилье не собирался.
Мужчине назначили штраф 170 тыс. рублей.
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В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...