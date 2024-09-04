Сельчанин из Самарской области заплатит 170 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

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Мировой суд в Красноярском районе Самарской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.