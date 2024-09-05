В Самарской области утонули два человека

Один из случаев произошел утром 3 сентября в районе с. Екатериновка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели достали из воды тело 57-летнего мужчины. Днем этого же дня спасатели извлекли из воды еще одно тело мужчины, но уже в Тольятти.

С начала года в Самарской области зарегистрировано 65 происшествий на воде. Погибло 46 человек, еще 29 человек удалось спасти. В летний период произошло 55 происшествий, на которых 39 человек погибло.