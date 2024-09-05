Один человек погиб в ДТП с грузовиками на трассе М-5 в Сергиевском районе

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В среду, 4 сентября, в 18:50 на 1089 км трассы М-5 произошло ДТП с участием грузовых автомобилей DAF под управлением 41-летнего мужчины и Sitrak, которым управлял 58-летний водитель, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области