Один человек погиб в ДТП с грузовиками на трассе М-5 в Сергиевском районе

В среду, 4 сентября, в 18:50 на 1089 км трассы М-5 произошло ДТП с участием грузовых автомобилей DAF под управлением 41-летнего мужчины и Sitrak, которым управлял 58-летний водитель, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в аварии водитель Sitrak скончался на месте до приезда бригады "скорой медицинской помощи".
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также на месте работали пожарные-спасатели ПСО.
Напомним, вечером 4 сентября было ограничено движение транспорта по М-5. На данный момент движение восстановлено в полном объеме.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.