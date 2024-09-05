Игорь Осинькин: Иван Сергеев подпишет с "Крыльями" полноценный контракт

Нападающий питерского "Зенита" Иван Сергеев вернется в "Крылья Советов", заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин РИА "Новости".

"Да, полноценный (контракт)", - ответил Осинькин на вопрос об условиях возвращения Сергеева в "Крылья".

Ранее появлялась информация, что "Зенит" намерен найти для Сергеева новый клуб из-за планов приобрести другого экс-форварда самарцев - Александра Соболева, выступающего за московский "Спартак".

В прошлом сезоне Сергеев провел 39 матчей за "Зенит", забил 11 голов и сделал 5 голевых передач. За "Крылья" он выступал в 2020-21 годах, сыграв 66 матчей и забив 51 гол.