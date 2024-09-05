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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" напомнила школьникам о правилах безопасности вблизи энергообъектов

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ПАО "Т Плюс" вышел спецвыпуск издания "Комсомольская правда в Самаре" с расписанием уроков для школьников. Вложение тиражом 20 тысяч экземпляров оформлено в виде игры-бродилки с полезными советами по безопасности тепла.

Юным жителям региона предлагается провести героя игры по безопасному маршруту. На его пути трубопроводы, места проведения ремонтных работ и прочие опасные энергообъекты. Все это каждый ученик может встретить на своем пути в школу, и благодаря расписанию от "Т Плюс" ребенок запоминает простые правила: "Не наступай на люки", "Обходи парящие лужи", "Не бегай по теплотрассе" и другие.

"Школьники ежедневно обращаются к расписанию уроков во время подготовки к новому учебному дню. Теперь вместе с учебной информацией они смогут повторять простые, но всегда актуальные правила поведения вблизи энергетических объектов. Важно, чтобы дети с малых лет хорошо их знали и руководствовались ими в домашнем быту и на улицах родного города", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьёва.

За 2023–2024 годы специалисты Самарского филиала "Т Плюс" провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.

Гид потребителя

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