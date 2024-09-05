Скончался самарский артист, музыкант и педагог Владимир Киселев

В среду, 4 сентября, умер артист, музыкант и педагог Владимир Киселев.

В 1969 г. Владимир Киселев окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и начал работать в Казахском государственном академическом театре оперы. С 1970 г. — солист Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил 36 лет.

Владимир Киселев — один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших басовых партий. В истории театра навсегда останутся образы, которые он создал за годы своей деятельности: Иван Сусанин, Борис Годунов, Собакин, Гремин, Малюта Скуратов, Князь Галицкий, Бартоло, Рамфис, Мефистофель и многие другие. В репертуаре певца было свыше 80 оперных партий, в обширном камерном репертуаре свыше 200 произведений композиторов различных эпох и стилей.

За заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007).

Прощание состоится 6 сентября, с 10:00 до 11:00, по адресу: ул. Борская, 108/1, зал № 2.