Скончался самарский артист, музыкант и педагог Владимир Киселев

В среду, 4 сентября, умер артист, музыкант и педагог Владимир Киселев.
В 1969 г. Владимир Киселев окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и начал работать в Казахском государственном академическом театре оперы. С 1970 г. — солист Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил 36 лет.
Владимир Киселев — один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших басовых партий. В истории театра навсегда останутся образы, которые он создал за годы своей деятельности: Иван Сусанин, Борис Годунов, Собакин, Гремин, Малюта Скуратов, Князь Галицкий, Бартоло, Рамфис, Мефистофель и многие другие. В репертуаре певца было свыше 80 оперных партий, в обширном камерном репертуаре свыше 200 произведений композиторов различных эпох и стилей.
За заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007).
Прощание состоится 6 сентября, с 10:00 до 11:00, по адресу: ул. Борская, 108/1, зал № 2.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.