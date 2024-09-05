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Экономика и бизнес

Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — это драйвер для МСП"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито, как цифровая платформа, является одним из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России. Об этом заявили на сессии "Цифровое настоящее. Эффективные платформенные решения для отраслей экономики", состоявшейся в рамках IX Восточного экономического форума.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В обсуждении принял участие Влад Федулов — управляющий директор Авито, который рассказал, что развитие малого и среднего бизнеса — это важное направление в экономике России, а цифровые платформы — драйверы такого развития. Для этого Авито предоставляет необходимые инструменты для МСП, которые позволяют легко начать и в дальнейшем масштабировать свой бизнес.

"Авито — уже готовая инфраструктура для малого и среднего предпринимательства. У нас бизнес может получить результат без серьезных вложений. Мы убираем географические и экономические границы, соединяем людей", — рассказал Влад Федулов.

Влад добавил, что в Авито 5 различных направлений для развития МСП на одной цифровой платформе. Это единственная площадка в стране, где можно легко начать свой путь в бизнесе практически в любой сфере: сам бизнес можно начать на Авито Услуги или купить в разделе "Готовый бизнес", найти сотрудников в Авито Работе, и помещение, на Авито-недвижимости, авто и даже спецтехнику на Авито Авто.

В сессии также приняли участие представители Государственной думы, председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ, а также руководители крупных российских компаний: ВЭБ.РФ и Яндекс.

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