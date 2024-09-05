Авито на ВЭФ: "Нужно находить баланс интересов между гражданами, государством и бизнесом"

Государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне, что и сейчас. Об этом заявил управляющий директор Авито Влад Федулов, который принял участие в сессии: "Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?" в рамках IX Восточного экономического форума.
Влад поделился своим мнением о регулировании цифровых платформ, отметив, что самое важное перед началом активных действий по регулированию, понять, какая цель такой работы и какие принципы работы цифровых платформ сейчас.
"Главное сейчас — обеспечить пользователей надёжными, безопасными, удобными, отечественными решениями. Мы в Авито постоянно работаем над улучшением нашей платформы. При этом в России на данный момент и так лучшие цифровые сервисы в мире, и это не шутка и не преувеличение. Это реальная оценка мировых агентств. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне" — заявил Влад Федулов.
Влад добавил, что цифровые платформы очень разные и это необходимо учитывать. Их можно разделить на две большие группы: транзакционные и не транзакционные сервисы. Первая группа — это маркетплейсы и агрегаторы такси, где бизнес-модель выстроена таким образом, что платформа контролирует платежи. Вторая группа — это поиск, соцсети, классифайды, где основная задача платформы — это связывать людей, а основа монетизации — это реклама и продвижение.
В сессии также приняли участие: заместитель председателя правительства РФ, а также руководители крупных российских компаний: Ростелеком, Аквариус и Яндекс.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?