Авито на ВЭФ: "Нужно находить баланс интересов между гражданами, государством и бизнесом"

Государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне, что и сейчас. Об этом заявил управляющий директор Авито Влад Федулов, который принял участие в сессии: "Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?" в рамках IX Восточного экономического форума.

Влад поделился своим мнением о регулировании цифровых платформ, отметив, что самое важное перед началом активных действий по регулированию, понять, какая цель такой работы и какие принципы работы цифровых платформ сейчас.

"Главное сейчас — обеспечить пользователей надёжными, безопасными, удобными, отечественными решениями. Мы в Авито постоянно работаем над улучшением нашей платформы. При этом в России на данный момент и так лучшие цифровые сервисы в мире, и это не шутка и не преувеличение. Это реальная оценка мировых агентств. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне" — заявил Влад Федулов.

Влад добавил, что цифровые платформы очень разные и это необходимо учитывать. Их можно разделить на две большие группы: транзакционные и не транзакционные сервисы. Первая группа — это маркетплейсы и агрегаторы такси, где бизнес-модель выстроена таким образом, что платформа контролирует платежи. Вторая группа — это поиск, соцсети, классифайды, где основная задача платформы — это связывать людей, а основа монетизации — это реклама и продвижение.

В сессии также приняли участие: заместитель председателя правительства РФ, а также руководители крупных российских компаний: Ростелеком, Аквариус и Яндекс.