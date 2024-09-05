Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке"

Для Авито важно поддерживать предпринимателей на Дальнем Востоке, помогая им расширять рынки сбыта и преодолевать существующие барьеры. Такое мнение высказал Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, выступая на сессии IX Восточного экономического форума "Малый бизнес — лучше меньше, да больше", где эксперты и представители бизнеса обсудили перспективы и вызовы, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, в том числе на Дальнем Востоке.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито