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Экономика и бизнес

Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для Авито важно поддерживать предпринимателей на Дальнем Востоке, помогая им расширять рынки сбыта и преодолевать существующие барьеры. Такое мнение высказал Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, выступая на сессии IX Восточного экономического форума "Малый бизнес — лучше меньше, да больше", где эксперты и представители бизнеса обсудили перспективы и вызовы, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, в том числе на Дальнем Востоке.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В рамках сессии Михаил рассказал об инструментах для развития бизнеса: "Задача Авито — дать предпринимателям инструменты для удобного старта и масштабирования бизнеса. Например, через Авито субъекты МСП могут найти квалифицированных специалистов или расширить рынки сбыта на всю страну. Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие, как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России".

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