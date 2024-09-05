Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке"

Для Авито важно поддерживать предпринимателей на Дальнем Востоке, помогая им расширять рынки сбыта и преодолевать существующие барьеры. Такое мнение высказал Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, выступая на сессии IX Восточного экономического форума "Малый бизнес — лучше меньше, да больше", где эксперты и представители бизнеса обсудили перспективы и вызовы, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, в том числе на Дальнем Востоке.
В рамках сессии Михаил рассказал об инструментах для развития бизнеса: "Задача Авито — дать предпринимателям инструменты для удобного старта и масштабирования бизнеса. Например, через Авито субъекты МСП могут найти квалифицированных специалистов или расширить рынки сбыта на всю страну. Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие, как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России".
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.