"Т Плюс" завершила замену двух участков теплосети в Самаре

ПАО "Т Плюс" выполнило перекладку магистральных трубопроводов на двух участках в Самаре — на пересечении ул. Гагарина и ул. Мяги, а также на пр. Кирова. На данный момент здесь полностью завершен монтаж новых трубопроводов, по которым начата подача горячей воды для горожан.
Так, на ул. Мяги энергетики заменили 258 метров теплотрассы, а также заново смонтировали две тепловые камеры — по обеим сторонам ул. Гагарина. В свою очередь на пр. Кирова выполнена реконструкция свыше 730 метров магистрального трубопровода, от которого зависит надежное теплоснабжение жителей и организаций всего 8 мкрн областной столицы.
"В наших планах полностью завершить монтажные работы на объектах перекладки теплосетей в течение сентября. Параллельно с этим специализированные организации ведут восстановление благоустройства на теплосетевых объектах", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Всего в этом году энергетики выполнят замену теплосетей на 27 участках в областной столице.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.