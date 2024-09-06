В Самаре проведут инвентаризацию бомбоубежищ

Власти Самары запланировала инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Проект постановления об этом опубликован на сайте мэрии.
"Цель — уточнение учетных сведений о наличии и фактическом состоянии защитных сооружений гражданской обороны, повышение эффективности их использования по предназначению", — указано в документе.
Инвентаризацию планируют завершить до 11 октября 2024 г. Под нее попадут убежища, противорадиационные укрытия, укрытия — независимо от форм их собственности. Отдельно прописаны в проекте постановления объекты Трамвайно-троллейбусного управления и Самарского метрополитена.
Кстати, в региональной программе по развитию транспортной системы публиковали информацию о том, что сооружения метро могут функционировать в режиме убежища с расчетной продолжительностью пребывания в течение 48 часов. На десяти действующих станциях подземки могут укрыться 54,36 тысячи человек.
Некоторые бомбоубежища находятся в частной собственности. Речь идет о тех, что находятся на территории предприятий. Сейчас прокуратура через суд добивается передачи нескольких таких объектов в собственность РФ.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!