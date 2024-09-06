"Т Плюс" завершила перекладку теплосети по Чернышевского в Новокуйбышевске

ПАО "Т Плюс" выполнило замену магистрального трубопровода по ул. Чернышевского в Новокуйбышевске — от пересечения с ул. Островского до ул. Дзержинского. Энергетики смонтировали здесь 488 метров трубопроводов. От исправной работы данного участка теплосети зависит надежное и качественное теплоснабжение свыше 100 объектов, среди которых 91 многоквартирный жилой дом, а также социально-значимые объекты.
В ближайшее время участок будет передан специализированной организации под восстановление благоустройства. Здесь оно пройдет в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".
"Работы по реконструкции теплосетей Новокуйбышевска подходят к завершению. В планах завершить основные строительно-монтажные работы в течение сентября. По мере сдачи объектов специализированные организации выполняют восстановление их благоустройства", — отметил технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Всего в этом году энергетики выполнят замену теплосетей на 9 участках в Новокуйбышевске.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.