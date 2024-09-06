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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" завершила перекладку теплосети по Чернышевского в Новокуйбышевске

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" выполнило замену магистрального трубопровода по ул. Чернышевского в Новокуйбышевске — от пересечения с ул. Островского до ул. Дзержинского. Энергетики смонтировали здесь 488 метров трубопроводов. От исправной работы данного участка теплосети зависит надежное и качественное теплоснабжение свыше 100 объектов, среди которых 91 многоквартирный жилой дом, а также социально-значимые объекты.

В ближайшее время участок будет передан специализированной организации под восстановление благоустройства. Здесь оно пройдет в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Работы по реконструкции теплосетей Новокуйбышевска подходят к завершению. В планах завершить основные строительно-монтажные работы в течение сентября. По мере сдачи объектов специализированные организации выполняют восстановление их благоустройства", — отметил технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Всего в этом году энергетики выполнят замену теплосетей на 9 участках в Новокуйбышевске.

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