Клиентам АО "ТЕВИС" стали доступны сервисы "ЭнергосбыТ Плюс"

С 1 августа 2024 года расчет платы за коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) жителям Автозаводского района г. Тольятти осуществляет Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". Для клиентов АО "ТЕВИС" доступны многочисленные дистанционные сервисы энергокомпании, которые делают обслуживание горожан быстрее и комфортнее.

Так, для удобства клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" выставлен единый платежный документ (ЕПД) по всем видам коммунальных услуг. Также для жителей Автозаводского района Тольятти теперь доступен Личный кабинет, благодаря которому можно дистанционно узнавать начисление, передавать показания приборов учёта, переходить на электронную квитанцию, консультироваться со специалистами по профильным вопросам.

"Необходимо обратить внимание, что с переходом на обслуживание "ЭнергосбыТ Плюс" меняется номер лицевого счета клиента. При наличии подключенного автоплатежа в сервисах банков, необходимо настроить услугу на новый счет", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Дистанционные сервисы "ЭнергосбыТ Плюс" обладают широкими возможностями и простотой использования, обеспечивая оперативность и доступность. Подробную информацию об электронных инструментах компании можно найти на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.