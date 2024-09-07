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Под Самарой выставлены на продажу 226 га под застройку

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе выставлены на продажу три участка, расположенные недалеко от п. Черновский, общей площадью 226 га под застройку. Их начальная стоимость составляет 133,2 млн рублей.

Фото: roscadastres.com

Торги проводит Российский аукционный дом в рамках банкротства московского "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНКа".

В документах указывается, что участки относятся к землям населенных пунктов и предназначены для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Они находятся в районе моста через р. Черную на трассе Обход Самары.

Участки продаются отдельными лотами. Торги на понижение будут проводиться с 29 ноября. К 13 февраля 2025 г. их можно будет приобрести за 8,8% от начальной стоимости.

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