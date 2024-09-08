Любитель нетрезвого вождения лишился Mercedes и заплатит штраф в 100 тыс. рублей

В Тольятти суд наложил крупный штраф на мужчину, дважды попавшегося на нетрезвом вождении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле его на Mercedes-Benz остановили на посту на ул. Магистральной для проверки документов и выявили явные признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако тот отказался.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный ранее был признан постановлением мирового судьи Москвы виновным в совершении аналогичного административного правонарушения. Тогда суд оштрафовал его на 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на полтора года. Мужчина при этом решение суда не исполнил: штраф не оплатил и не сдал водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Комсомольский районный суд приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.