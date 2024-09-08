"Крылья" и "Акрон" сыграли вничью в товарищеском матче

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В воскресенье, 8 сентября, "Крылья Советов" и "Акрон" сыграли контрольный матч. Встреча, прошедшая на втором поле самарского "Металлурга", закончилась ничьей — 2:2.