"Крылья" и "Акрон" сыграли вничью в товарищеском матче

В воскресенье, 8 сентября, "Крылья Советов" и "Акрон" сыграли контрольный матч. Встреча, прошедшая на втором поле самарского "Металлурга", закончилась ничьей — 2:2.
На 14-й минуте забил португальский защитник тольяттинцев Родриго Эсковаль. У самарцев через минуту реализовал пенальти Иван Сергеев, на днях вернувшийся в клуб.
На 63-й минуте "Акрон" вновь вышел вперед - отличился Максим Болдырев. В концовке встречи сравнял счет Фернандо.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️