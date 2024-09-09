В Самаре благоустроят территорию у памятника "Шоферам и машинам"

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который благоустроит территорию у памятника "1941-1945. Шоферам и машинам. Потомкам в пример", расположенного на пересечении улиц XXII Партсъезда и Гагарина.