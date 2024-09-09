В Самаре благоустроят территорию у памятника "Шоферам и машинам"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который благоустроит территорию у памятника "1941-1945. Шоферам и машинам. Потомкам в пример", расположенного на пересечении улиц XXII Партсъезда и Гагарина.
Начальная цена контракта - 16,79 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 октября.
Он должен будет выполнить работы до 30 ноября 2024 года.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.