В Самару приедет на гастроли пермский Театр-Театр

10 и 11 сентября на площадке Самарского театра драмы пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра.

Откроет первые в истории Театра-Театра самарские гастроли музыкальная комедия "О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" (16+). Режиссер Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра, дирижер, композитор Татьяна Виноградова создали свою версию спектакля по мотивам пьесы Николая Коляды "Баба Шанель" и на основе музыкального переложения этой пьесы Александра Пантыкина.

Амбициозный музыкант Сергей Сергеевич руководит вокальным ансамблем "Наитие" при ДК и грезит о всемирной популярности. Решено: нужно покорять Евровидение. У Сергея Сергеевича в арсенале целых пять звезд - пять энергичных и талантливых вокалисток. Правда, младшей из них 70 лет, а старшей - 90. Зато каждая обладает харизмой, которой невозможно сопротивляться. Осталось только написать хит, найти деньги и выбрать солистку, которой, кстати, вполне может стать и секретарша директора ДК Роза Николаевна.

"О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" - это яркие характеры и потрясающие актерские работы, емкие остроумные диалоги (авторы либретто - Николай Коляда, Александр Пантыкин, Татьяна Ширяева) и живая музыка (композиторы - Александр Пантыкин, Татьяна Виноградова) в исполнении квартета народных инструментов "Каравай" под руководством Олега Згогурина.

Показ спектакля "О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" состоится 10 сентября в 18:30, продолжительность 1 час 30 минут без антракта.

Вторым гастрольным проектом, представленным ТТ самарской публике, станет спектакль "Вертинский", вошедший в Long List Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска"-2022. Постановщики: режиссер - Борис Мильграм, автор пьесы - Михаил Бартенев, художник по костюмам, сценограф - Екатерина Никитина, художник по свету - Евгений Козин, музыкальный руководитель - Татьяна Виноградова, заслуженный работник культуры РФ.

"Вертинский" - лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Это музыкально-драматический спектакль-концерт об отношении человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актер Театра-Театра Альберт Макаров и профессиональный джазовый пианист Александр Колесников создадут особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых - свой театр. За полтора часа публика проживет полную счастья и боли жизнь артиста. В спектакле-концерте прозвучат 17 песен А.Вертинского.

Показ спектакля-концерта "Вертинский" состоится 11 сентября, в 18:30. Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.