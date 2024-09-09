В Самару приедет на гастроли пермский Театр-Театр

10 и 11 сентября на площадке Самарского театра драмы пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра.
Откроет первые в истории Театра-Театра самарские гастроли музыкальная комедия "О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" (16+). Режиссер Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра, дирижер, композитор Татьяна Виноградова создали свою версию спектакля по мотивам пьесы Николая Коляды "Баба Шанель" и на основе музыкального переложения этой пьесы Александра Пантыкина.
Амбициозный музыкант Сергей Сергеевич руководит вокальным ансамблем "Наитие" при ДК и грезит о всемирной популярности. Решено: нужно покорять Евровидение. У Сергея Сергеевича в арсенале целых пять звезд - пять энергичных и талантливых вокалисток. Правда, младшей из них 70 лет, а старшей - 90. Зато каждая обладает харизмой, которой невозможно сопротивляться. Осталось только написать хит, найти деньги и выбрать солистку, которой, кстати, вполне может стать и секретарша директора ДК Роза Николаевна.
"О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" - это яркие характеры и потрясающие актерские работы, емкие остроумные диалоги (авторы либретто - Николай Коляда, Александр Пантыкин, Татьяна Ширяева) и живая музыка (композиторы - Александр Пантыкин, Татьяна Виноградова) в исполнении квартета народных инструментов "Каравай" под руководством Олега Згогурина.
Показ спектакля "О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел" состоится 10 сентября в 18:30, продолжительность 1 час 30 минут без антракта.
Вторым гастрольным проектом, представленным ТТ самарской публике, станет спектакль "Вертинский", вошедший в Long List Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска"-2022. Постановщики: режиссер - Борис Мильграм, автор пьесы - Михаил Бартенев, художник по костюмам, сценограф - Екатерина Никитина, художник по свету - Евгений Козин, музыкальный руководитель - Татьяна Виноградова, заслуженный работник культуры РФ.
"Вертинский" - лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Это музыкально-драматический спектакль-концерт об отношении человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актер Театра-Театра Альберт Макаров и профессиональный джазовый пианист Александр Колесников создадут особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых - свой театр. За полтора часа публика проживет полную счастья и боли жизнь артиста. В спектакле-концерте прозвучат 17 песен А.Вертинского.
Показ спектакля-концерта "Вертинский" состоится 11 сентября, в 18:30. Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.