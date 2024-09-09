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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к осенне-зимнему сезону

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Специалисты проверили 968 систем отопления и теплоснабжения, провели пробные пуски 39 котельных, произвели техническое обслуживание 70 км тепловых сетей, осмотрено и проверено 2,7 тыс. км линий электропередачи.

Подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного комплекса в условиях повышенных нагрузок в сезон холодов, начались заблаговременно. С апреля по август проводилась подготовка основного и вспомогательного оборудования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, сооружений связи. Проверена работа систем линейной телемеханики, выполнено утепление производственных и административно-бытовых помещений, обеспечена повышенная готовность технических средств и персонала специализированных подразделений к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

На линейной части магистральных трубопроводов проведено сезонное обслуживание около 1,1 тыс. единиц запорной арматуры и 3,3 тыс. — на технологических трубопроводах. Испытано 42 системы автоматического пожаротушения. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. Для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлено 130 резервуаров для нефти, и выполнена ревизия 183 фильтров-грязеуловителей. На объектах обеспечена готовность 51 аварийных дизельных электростанций к работе в сезон холодов, создан необходимый запас ГСМ, кислорода, пропана.

Кроме того, в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта на ЛПДС "Бавлы" и НПС "Бородаевка" введены в эксплуатацию энергоэффективные блочно-модульные котельные отечественного производства (АО "Транснефть - Дружба"). Также заменено более 4 км тепловых сетей на ряде производственных объектов. Для ремонта использованы заводские трубы с пенополиуритановой изоляцией, что позволит сократить тепловые потери до минимума.

По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть - Приволга" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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