АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к осенне-зимнему сезону

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

Специалисты проверили 968 систем отопления и теплоснабжения, провели пробные пуски 39 котельных, произвели техническое обслуживание 70 км тепловых сетей, осмотрено и проверено 2,7 тыс. км линий электропередачи.

Подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного комплекса в условиях повышенных нагрузок в сезон холодов, начались заблаговременно. С апреля по август проводилась подготовка основного и вспомогательного оборудования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, сооружений связи. Проверена работа систем линейной телемеханики, выполнено утепление производственных и административно-бытовых помещений, обеспечена повышенная готовность технических средств и персонала специализированных подразделений к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

На линейной части магистральных трубопроводов проведено сезонное обслуживание около 1,1 тыс. единиц запорной арматуры и 3,3 тыс. — на технологических трубопроводах. Испытано 42 системы автоматического пожаротушения. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. Для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлено 130 резервуаров для нефти, и выполнена ревизия 183 фильтров-грязеуловителей. На объектах обеспечена готовность 51 аварийных дизельных электростанций к работе в сезон холодов, создан необходимый запас ГСМ, кислорода, пропана.

Кроме того, в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта на ЛПДС "Бавлы" и НПС "Бородаевка" введены в эксплуатацию энергоэффективные блочно-модульные котельные отечественного производства (АО "Транснефть - Дружба"). Также заменено более 4 км тепловых сетей на ряде производственных объектов. Для ремонта использованы заводские трубы с пенополиуритановой изоляцией, что позволит сократить тепловые потери до минимума.

По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть - Приволга" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений.