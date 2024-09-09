Предпринимателям Самарской области доступны льготные бонусы для продвижения на Авито

Минэкономразвития России и Авито расширили программу по поддержке малых и средних предпринимателей на более выгодных для бизнеса условиях. Эксклюзивная программа реализуется на базе центров "Мой бизнес".
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", бизнес-сообществу Самарской области доступны федеральные и региональные инструменты поддержки. "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики", — неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев.
Прием заявок на новый этап программы продлится до конца 2024 года. К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации, работающие в сфере услуг, а также продавцы, размещающие предложения в товарных категориях.
В течение 30 дней после подачи заявки необходимо потратить от 3 тысяч рублей на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово 9 тысяч бонусов. Кроме того, предприниматели сфер Товары и Услуги, которые ранее не использовали Авито, получат 1 тысячу приветственных бонусов. Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке.
"Инструменты продвижения сегодня входят в число наиболее востребованных мер поддержки. И мы постоянно дополняем этот перечень, внедряя все новые и актуальные услуги. Мы учим предпринимателей работать на маркетплейсах, проводим ярмарки поставщиков, на которых малый бизнес узнает о потребностях крупных промышленных гигантов. Производители регулярно участвуют в отраслевых выставках, где могут презентовать свою продукцию широкому кругу потенциальных заказчиков. Для экспортеров организуем бизнес-миссии в иностранные государства, содействуя в продвижении их товаров и услуг за рубежом", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито. Бонусы на продвижение доступны как новым пользователям платформы, так и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.
"Сегодня 98% предпринимателей имеют каналы продвижения в онлайн-формате. Тенденция к росту интернет-продвижения бизнеса будет развиваться с каждым годом. Поэтому Минэкономразвития уже третий год проводит партнерские программы поддержки МСП с онлайн-платформами и совершенствует инструменты, исходя из меняющихся запросов бизнеса", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
С действующими мерами поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?