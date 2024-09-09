Жительница Самарской области хотела подарить мужу урок дрифта, но потеряла 300 тыс. рублей

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за очередного интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

43-летняя женщина хотела подарить мужу на день рождения урок вождения в технике дрифта. Она нашла в Интернете сайт компании, предлагавшей такой урок за приемлемую цену, и по предложенной ссылке перешла к оплате. После того как потерпевшая указала реквизиты и ввела код из sms, сайт выдал техническую ошибку, а с ее счета списалось 300 тыс. рублей. Женщина связалась с техподдержкой сайта, но там ответили, что счет, на который ушли деньги, им не принадлежит.