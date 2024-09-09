В День города Самары специалисты "Т Плюс" рассказали детям о правилах энергобезопасности

В воскресенье, 8 сентября, в Струковском саду ПАО "Т Плюс" организовала для детей игротеку "Безопасность тепла и экологии". Мероприятие было приурочено к Дню города Самары и прошло в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче".

Энергетики "Т Плюс" предложили желающим собрать гигантские напольные пазлы с советами по безопасности вблизи энергообъектов и экономии ресурсов. В увлекательной игре приняли участие как дети, так и взрослые. Помощником выступил сказочный герой-энергетик Теплослав.

"С началом учебного года важно напомнить всем школьникам Самары простые правила безопасности вблизи тепловых сетей, мест проведения ремонтных работ и других энергетических объектов. Уверена, наши советы, преподнесенные в игровой форме, надолго запомнятся ребятам и уберегут их от неприятных ситуаций на улицах мегаполиса", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Интерактивную площадку "Т Плюс" на Дне города посетило всего свыше 350 юных самарцев с родителями. Каждый из гостей получил подарок от энергетиков - магнитные закладки для книг.