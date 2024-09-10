Житель Тольятти получил 11 лет за убийство начальника и угон его автомобиля

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор местному жителю за убийство и угон автомобиля, сообщает прокуратура Самарской области.

Преступление произошло в мае 2023 г., когда подсудимый, работавший на автостоянке на ул. Вокзальной, 95в, поссорился со своим начальником, и после конфликта ему было объявлено об увольнении. Возмущенный мужчина в сторожевой будке нанес потерпевшему не менее 45 ударов неустановленным предметом, от которых оппонент скончался.

В попытке скрыть следы преступления мужчина на принадлежащем потерпевшему автомобиле вывез его труп в лесопосадку в районе ТЭЦ ВАЗа и сбросил в заброшенную шахту. Машину в дальнейшем он использовал для личных поездок.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 80 тыс. рублей. Кроме того, в пользу представителей потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей.