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Суды Происшествия

Житель Тольятти получил 11 лет за убийство начальника и угон его автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор местному жителю за убийство и угон автомобиля, сообщает прокуратура Самарской области.

Преступление произошло в мае 2023 г., когда подсудимый, работавший на автостоянке на ул. Вокзальной, 95в, поссорился со своим начальником, и после конфликта ему было объявлено об увольнении. Возмущенный мужчина в сторожевой будке нанес потерпевшему не менее 45 ударов неустановленным предметом, от которых оппонент скончался. 

В попытке скрыть следы преступления мужчина на принадлежащем потерпевшему автомобиле вывез его труп в лесопосадку в районе ТЭЦ ВАЗа и сбросил в заброшенную шахту. Машину в дальнейшем он использовал для личных поездок.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 80 тыс. рублей. Кроме того, в пользу представителей потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей.

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