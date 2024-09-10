Тольяттинские полицейские разыскали и наказали автомобилистку, разъезжавшую по тротуару

В Тольятти правоохранители отреагировали на появившееся в Интернете видео с нарушением ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На видео 39-летняя женщина едет на Lada Granta по тротуару в районе дома №76 по ул. Революционной, подвергая опасности других участников движения. Также автомобилистка нецензурно ругалась на делавших ей замечания пешеходов.
В итоге на нарушительницу составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штраф 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.