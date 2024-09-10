Тольяттинские полицейские разыскали и наказали автомобилистку, разъезжавшую по тротуару

В Тольятти правоохранители отреагировали на появившееся в Интернете видео с нарушением ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На видео 39-летняя женщина едет на Lada Granta по тротуару в районе дома №76 по ул. Революционной, подвергая опасности других участников движения. Также автомобилистка нецензурно ругалась на делавших ей замечания пешеходов.

В итоге на нарушительницу составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штраф 2 тыс. рублей.