"Т Плюс" заменила участок теплосети на улице Матросова в Тольятти

Специалисты ПАО "Т Плюс" закончили плановую реконструкцию трубопровода на улице Матросова в Комсомольском районе Тольятти. Благодаря замене 1 км теплосети повышена надежность теплоснабжения многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Матросова и Лизы Чайкиной.

Энергетики "Т Плюс" не только заменили трубопроводы различного диаметра для систем отопления и горячего водоснабжения, но и смонтировали три новых тепловых камеры. При этом для жителей была сохранена подача горячей воды: для этого была смонтирована временная теплотрасса.

"На период проведения реконструкции были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан — оборудованы пешеходные мостики, пути обхода и объезда строительной площадки с размещением временных дорожных знаков. На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, жители получают горячую воду по новой трубе", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

Всего в этом году энергетики "Т Плюс" выполнят плановую замену теплосетей на 12 участках в Тольятти.