16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще один участок в Зубчаниновке попросили отдать под высотную застройку Мэрия Самары согласовала облик ЖК "Green river" на территории ЗИМа Дома до 23 этажей: мэрия Самары согласовала облик застройки на ул. Вольской, 40 Собственница "Монтэка" проиграла суд областному минстрою Мэрия Самары изменила решение по парковкам для высоток у ТЦ "ГудОК"

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары согласовала облик ЖК "Green river" на территории ЗИМа

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 267
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары выдала согласование архитектурно-градостроительного облика ЖК "Green river", возводящегося на территории бывшего завода им. Масленникова.

Из документов следует, что высотность ЖК составит от 14 до 29 этажей, а общая площадь - 200,26 тыс. кв. м.

Напомним, комплекс в границах улиц Липецкой и Мусоргского возводит ООО Специализированный застройщик "Древо.Гринривер", входящее в группу "Древо" Николая Чудаева и его сына Евгения.

Судя по данным сайта компании-застройщика, строительные работы начались на площадке весной 2023 года. Общая площадь застройки - 5 га. По информации сайта наш.дом.рф, строятся восемь домов, которые будут сданы с 2026 по 2028 гг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6