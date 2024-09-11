Мэрия Самары согласовала облик ЖК "Green river" на территории ЗИМа

Мэрия Самары выдала согласование архитектурно-градостроительного облика ЖК "Green river", возводящегося на территории бывшего завода им. Масленникова.

Из документов следует, что высотность ЖК составит от 14 до 29 этажей, а общая площадь - 200,26 тыс. кв. м.

Напомним, комплекс в границах улиц Липецкой и Мусоргского возводит ООО Специализированный застройщик "Древо.Гринривер", входящее в группу "Древо" Николая Чудаева и его сына Евгения.

Судя по данным сайта компании-застройщика, строительные работы начались на площадке весной 2023 года. Общая площадь застройки - 5 га. По информации сайта наш.дом.рф, строятся восемь домов, которые будут сданы с 2026 по 2028 гг.