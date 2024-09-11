Мэрия Самары согласовала облик ЖК "Green river" на территории ЗИМа

Мэрия Самары выдала согласование архитектурно-градостроительного облика ЖК "Green river", возводящегося на территории бывшего завода им. Масленникова.
Из документов следует, что высотность ЖК составит от 14 до 29 этажей, а общая площадь - 200,26 тыс. кв. м.
Напомним, комплекс в границах улиц Липецкой и Мусоргского возводит ООО Специализированный застройщик "Древо.Гринривер", входящее в группу "Древо" Николая Чудаева и его сына Евгения.
Судя по данным сайта компании-застройщика, строительные работы начались на площадке весной 2023 года. Общая площадь застройки - 5 га. По информации сайта наш.дом.рф, строятся восемь домов, которые будут сданы с 2026 по 2028 гг.
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области