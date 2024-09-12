В Тольятти женщина, собиравшаяся поспать, обнаружила в диване метровую змею

В среду, 11 сентября, около полуночи жительница квартиры, расположенной на первом этаже одного из домов в Автозаводском районе, собираясь спать, обнаружила в диване змею. Она незамедлительно вызвала спасателей, рассказал Волна Ньюс директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев.
По словам Андрея Дербенева, прибыв на место происшествия, спасатели смогли поймать рептилию, длина которой составляла более метра.
"По предварительным данным, это маисовый полоз. Змея безобидная, но обнаружить такое существо в постели — не очень радостное событие. На данный момент полоз находится у нас на базе. Ищем хозяина. Надо отметить, что это не первый случай в нашем городе, когда экзотические рептилии попадают в сводку отработанных вызовов у наших спасателей", — сообщил Андрей Дербенев.
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