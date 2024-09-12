16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кулак в голову вместо денег: за избитого курьера жителю Самарской области дали полтора года исправительных работ В Тольятти женщина, собиравшаяся поспать, обнаружила в диване метровую змею В самарца, отдыхавшего в Грузии, ударила молния Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на ул. Революционной Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в Сызранском районе

Происшествия

В Тольятти женщина, собиравшаяся поспать, обнаружила в диване метровую змею

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 сентября, около полуночи жительница квартиры, расположенной на первом этаже одного из домов в Автозаводском районе, собираясь спать, обнаружила в диване змею. Она незамедлительно вызвала спасателей, рассказал Волна Ньюс директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев.

Фото: Центр гражданской защиты Тольяти

По словам Андрея Дербенева, прибыв на место происшествия, спасатели смогли поймать рептилию, длина которой составляла более метра.

"По предварительным данным, это маисовый полоз. Змея безобидная, но обнаружить такое существо в постели — не очень радостное событие. На данный момент полоз находится у нас на базе. Ищем хозяина. Надо отметить, что это не первый случай в нашем городе, когда экзотические рептилии попадают в сводку отработанных вызовов у наших спасателей", — сообщил Андрей Дербенев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Петров 01 сентября 2024 21:47 Бил, чтобы успокоить: в СУ СК отказали в возбуждении дела на своего следователя

Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6