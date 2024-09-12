Кулак в голову вместо денег: за избитого курьера жителю Самарской области дали полтора года исправительных работ

Жителя Волжского района приговорили к полутора годам исправительных работ за грабеж и умышленное причинение вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Ранее судимый 31-летний мужчина избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ.

Находясь в гостях в городе Новокуйбышевск, житель Волжского района пил алкоголь. Компания решила заказать роллы и напитки. Через некоторое время прибыл курьер, и мужчина пошел ему навстречу. На лестничной площадке он внезапно ударил молодого человека кулаком в голову и выдернул из рук термосумку. Забрав заказ, злоумышленник выкинул сумку стоимостью 10 000 рублей на улицу через окно подъезда, вернулся в компанию, где продолжил распивать алкоголь и есть роллы с ничего не подозревающими хозяевами квартиры.

Пострадавший курьер обратился за помощью в полицию, где указал адрес, откуда поступил заказ.

Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в полицию. Под окнами подъезда была обнаружена курьерская сумка, которую затем вернули владельцу.

Следователи Новокуйбышевска возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Обидчик признал вину. Он рассказал, что, когда заказывал роллы и ждал курьера, уже знал, что платить не будет, так как у него не было денег, хотя кто-то из компании ему и предложил заплатить. Про свои намерения "врезать" курьеру и забрать заказ бесплатно он также никому не сказал.

"В настоящее время, по решению суда, мужчина признан виновным в совершении преступления. Осужденный полностью возместил потерпевшему ущерб, указанный в гражданском иске. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ", - отмечается в сообщении.