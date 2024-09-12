16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в Сызранском районе Ходом проверки по факту попытки мигрантов обокрасть магазин в Тольятти заинтересовались в СК РФ Силовики задержали цыганку, которая "увела" у государства крупные суммы и участок Предоставление "Древу" участков без торгов изучат в рамках уголовного дела

Преступления Происшествия

Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 212
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 45-летний мужчина стал жертвой кибермошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина решил порадовать семью путевкой в Сочи. Чтобы успеть на "бархатный сезон", он начал искать горящие путевки в Интернете. Наткнувшись на заманчивое предложение на одном из сайтов, где размещалась информация о последних билетах в желаемый город, он заинтересовался предложением и, не выяснив никаких подробностей, решился на оформление поездки.

После нажатия кнопки "Оформить" потерпевшего перебросило на другой сайт, где нужно было ввести банковские данные для покупки билетов, что он и сделал. После заполнения всех строк, сайт мгновенно заблокировался, и зайти на него больше возможности не было.

Спустя некоторое время со счета тольяттинца списалось более 300000 рублей, которые тот откладывал на долгожданный отпуск с семьей. Как только потерпевший понял, что его обманули мошенники, незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6