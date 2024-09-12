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ЖКХ и благоустройство Общество

Названы УК Самарской области с низким процентом готовности к отопительному сезону

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" обозначили ряд обслуживающих организаций Самарской области, которые имеют низкий уровень выполнения работ по подготовке многоквартирных домов. Активизировать данную работу необходимо следующим организациям:

ООО "Первая Объединённая УК", Ассоциация "Самарское Региональное Содружество Товариществ Собственников Жилья", МП г.о. Самара "Жилсервис", ООО "Азбука быта Самара", ООО "ПЖРТ Октябрьского района", ООО "Региональный ЖКХ-Сервис", ООО "Успех", УК "Аурус", УК "Грас", УК "Индустрия", УК "Октябрьская", ООО "РЭУ-3", ООО "ЖилСтройКом", ООО "Коммунресурс", ООО "Управляющая компания "Фридом", ООО Центр обслуживания МКД и нежилого фонда "ТОР 63", ООО "Аварийно-Диспетчерская служба", УК "Арсенал", УК "Коммунсервис", ООО "Ника", УК "Позитив", УК "Стабильность", ООО "Коммунальное предприятие Чайка", ОО "УК Атмосфера", ООО "Формат", УК "Доверие", УК "Специалист", УК "БАРС", ООО "Добродом", ООО "Пугачевский", УК "Наше Будущее", УК "Профессионал", УК "Гермес-Поволжье", ООО УЖКК "Электрощит", ООО "Стрит-2", УК "Синергия", УК "ГК Союз-Регион", УК "Пять Стихий", УК "Смартхоум", УК "Оникс".

"От выполнения всего комплекса мероприятий подготовки к ОЗП на внутридомовых системах теплопотребления напрямую зависит надежное прохождение предстоящей зимы. В этой связи напоминаем собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, что они могут на законных основаниях контролировать выполнение управляющими организациями мероприятий по подготовке к зиме", - отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Напоминаем, в летний период обслуживающие и управляющие компании Самарской области готовят свои многоквартирные дома к зиме. Они проводят поверку общедомовых счетчиков тепла, промывку и опрессовку внутренних систем отопления, налаживают работоспособность всех регуляторов, теплообменников и запорной арматуры, устанавливают дросселирующие устройства. Тепловая инспекция "ЭнергосбыТ Плюс" контролирует выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону в каждом доме по согласованному индивидуальному графику.

Ознакомиться с перечнем замечаний по интересующему МКД можно в файле, размещенном по ссылке: tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

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