Молодой тольяттинец получил 22 судимость за 39 преступлений

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 26-летнему местному жителю за 39 преступлений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию"), ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").

С сентября по октябрь 2023 г. безработный тольяттинец регулярно совершал кражи и грабежи в местных продуктовых магазинах. Кроме того, в октябре 2023 г. он поссорился с приятелем во время распития спиртного и, угрожая кастетом, отобрал у него мобильник.

При этом ранее тольяттинец уже был судим 21 раз за более чем 60 преступлений.

Мужчину, как опасного рецидивиста, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима и взыскали с него сумму причиненного ущерба — более 180 тыс. рублей.