16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре Михаилу Асееву продлили срок содержания под домашним арестом В Самаре будут судить водителя маршрутки, ударившего пассажира Кулак в голову вместо денег: за избитого курьера жителю Самарской области дали полтора года исправительных работ Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Игорю Гужину Дело о жестоком убийстве Екатерины Карась в центре Самары начнут рассматривать в октябре

Суды Происшествия

Молодой тольяттинец получил 22 судимость за 39 преступлений

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 146
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 26-летнему местному жителю за 39 преступлений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию"), ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").

С сентября по октябрь 2023 г. безработный тольяттинец регулярно совершал кражи и грабежи в местных продуктовых магазинах. Кроме того, в октябре 2023 г. он поссорился с приятелем во время распития спиртного и, угрожая кастетом, отобрал у него мобильник.

При этом ранее тольяттинец уже был судим 21 раз за более чем 60 преступлений.

Мужчину, как опасного рецидивиста, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима и взыскали с него сумму причиненного ущерба — более 180 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6