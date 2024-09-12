Стартовал новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В среду, 11 сентября, открылся прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов ПФО "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом сезоне уже более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет охват проекта вырос в три раза.

Для Самарской области прошедший юбилейный фестиваль стал рекордным — было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Мюзикл "Алабин" в исполнении театральной студии "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов) был удостоен фестивального серебра в номинации "Молодежные спектакли", а также воспитанники студии стали участниками образовательного тура по Волге с ведущими педагогами и режиссерами Российского института театрального искусства — ГИТИС.

В новом сезоне принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет) и молодежные (возраст 18-35 лет) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка "Подать заявку"). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).

В финал проекта выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и появятся в доступе для свободного просмотра.

В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Имена лауреатов фестиваля будут объявлены 27 марта 2025 г. в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслировать по телевидению и в интернете.

Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО "Больше, чем путешествие".

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение лучших театральных традиций.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Удмуртской Республики, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах ПФО.