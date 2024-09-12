Стартовал новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В среду, 11 сентября, открылся прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов ПФО "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом сезоне уже более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет охват проекта вырос в три раза.
Для Самарской области прошедший юбилейный фестиваль стал рекордным — было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Мюзикл "Алабин" в исполнении театральной студии "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов) был удостоен фестивального серебра в номинации "Молодежные спектакли", а также воспитанники студии стали участниками образовательного тура по Волге с ведущими педагогами и режиссерами Российского института театрального искусства — ГИТИС.
В новом сезоне принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет) и молодежные (возраст 18-35 лет) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка "Подать заявку"). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).
В финал проекта выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и появятся в доступе для свободного просмотра.
В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".
Имена лауреатов фестиваля будут объявлены 27 марта 2025 г. в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслировать по телевидению и в интернете.
Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО "Больше, чем путешествие".
Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение лучших театральных традиций.
Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Удмуртской Республики, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах ПФО.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.