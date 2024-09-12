Строительство водоводов в Куйбышевский район подошло к очередному рубежу

"РКС-Самара" продолжают строительство двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район города. Строители уже прошли по городу, под рекой Самара и вышли к железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас работы ведутся сразу в нескольких точках: на насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе, у привокзальной отопительной котельной на ул. Горной и на ул. Авиационной. Большая часть водоводов уже уложена под землю, в том числе и под руслом реки Самары. Всего построено 10583 метра из запланированных 12191.

Как уверяют строители, каждый этап нового объекта — уникальный. Так, специалисты готовятся завести участки труб под железную дорогу, как это предусмотрено проектом. Для этого на берегу реки Самары идёт подготовка специального футляра, с помощью которого водоводы будут монтироваться под ж/д путями — причём с помощью той же установки, которая бурила тоннели для водоводов под рекой. И там же, на берегу, уже ожидают присоединения трубы, прошедшие под дном реки Самары.

Параллельно на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе насосной станции. "Работы масштабные, интересные и очень долгожданные. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района, посёлков Кряж, Волгарь и микрорайона Южный город. Проект реализуется по инвестиционной программе "РКС-Самара" при поддержке регионального правительства и городской администрации", — подчеркнули в пресс-службе.