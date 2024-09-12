В Самарской области будут судить водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП на трассе М-5

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В Сергиевском районе Самарской области в суд отправили уголовное дело жителя Казани, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.