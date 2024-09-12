В Самаре будут судить девушку, устроившую обнаженную фотосессию на кладбище

В Самаре завешено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ. В ближайшее время обвиняемая - 34-летняя уроженка Богатовского района - предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в середине мая самарские полицейские организовали проверку из-за "голой" фотосессии на могиле. "Обнаженную" фотосессию устроила 34-летняя уроженка Богатовского района, которая, якобы, хотела "напитаться энергией природы".

"Своими действиями девушка пренебрежительно отнеслась к православной вере и оскорбила религиозные чувства православных верующих", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.