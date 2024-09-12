16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить девушку, устроившую обнаженную фотосессию на кладбище "Остров невезения": на Проране снесли 11 незаконных домов экс-судьи, бывшего мэра, жены депутата и "друзей" В Самаре Михаилу Асееву продлили срок содержания под домашним арестом В Самаре будут судить водителя маршрутки, ударившего пассажира Кулак в голову вместо денег: за избитого курьера жителю Самарской области дали полтора года исправительных работ

Суды Происшествия

В Самаре будут судить девушку, устроившую обнаженную фотосессию на кладбище

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завешено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ. В ближайшее время обвиняемая - 34-летняя уроженка Богатовского района - предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в середине мая самарские полицейские организовали проверку из-за "голой" фотосессии на могиле. "Обнаженную" фотосессию устроила 34-летняя уроженка Богатовского района, которая, якобы, хотела "напитаться энергией природы".

"Своими действиями девушка пренебрежительно отнеслась к православной вере и оскорбила религиозные чувства православных верующих", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6