"Акрон" подписал конголезского нападающего "Хапоэля" Мависа Чиботу

Футбольный клуб "Акрон" подписал 28-летнего конголезского форварда "Хапоэля" Мависа Чиботу. Чибота большую часть карьеры провел в Израиле, сообщает пресс-служба тольяттинского ФК.

Чибота прибудет в расположение команды после получения визы. Игрок будет внесен в заявочный лист на сезон 2024/25 в МИР РПЛ после осуществления всех необходимых процедур.

До 2015 года Мавис Чибота выступал на родине. Затем нападающий перебрался в премьер-лигу Израиля, в которой в общей сложности отыграл восемь сезонов за "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива, "Бней Иегуду", "Хапоэль" из Тель-Авива и Кфар-Савы. В 204-х матчах в Израиле Чибота отметился 35-ю забитыми мячами и 24-мя голевыми передачами. Вместе с "Маккаби" из Хайфы в сезонах 2021/22 и 2022/23 игрок выигрывал израильскую премьер-лигу, вместе с "зелеными с Кармеля" форвард также выигрывал Суперкубок страны, собрав все главные трофеи Израиля. Ранее же Чибота побеждал в Кубке Израиля с "Бней Иегудой" (2018/19).

В промежутке между играми за клубы элитного дивизиона Израиля — с июля 2019 по февраль 2022 года — Мавис защищал цвета многократного чемпиона Болгарии "Лудогорца" из Разграда. Чибота помог орлам дважды подтвердить свой статус гегемона в сезонах 2019/20 и 2020/21, а также пополнил свою полку трофеев победами в Суперкубке Болгарии в 2019 и 2021 годах. В 69-и матчах нападающий оформил 20 голов и 12 ассистов.

Мавис имеет опыт выступления в главных клубных турнирах Старого Света — Лиге Чемпионов и Лиге Европы — 19 матчей в финальных розыгрышах и 20 в квалификации. Также Мавис сыграл десять матчей в составе своей национальной сборной.